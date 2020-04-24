За сутки в Эстонии выявлено 16 новых зараженных коронавирусом. Один человек умер

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1108 тестов на вирус COVID-19, из которых 16 пробы, или 1,4%, оказались положительными. Всего в Эстонии на сегодняшний день проведено 46 281 первичных тестов, из них 1605, или 3,5%, были положительными.
Кроме этого, скончался находившейся на лечении в Северо-эстонской региональной больнице 69-летний мужчина. Всего в Эстонии от коронавируса умерли 46 человек.
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