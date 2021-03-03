За сутки в Эстонии выявлено 1467 случаев заражения коронавирусом, умерли 10 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 813 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 603 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 178, в Тартумаа — 97, на Сааремаа — 72, в Ляэне-Вирумаа — 62, в Пярнумаа — 46, в Вильяндимаа — 39 и в Ляэнемаа — 30 новых положительных тестов. В Вырумаа прибавилось 21, в Рапламаа — 19, в Ярвамаа — 17, на Хийумаа и в Йыгевамаа — по 14, в Пылвамаа — 13 и в Валгамаа — 10 новых случаев заражения. У 22 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1121,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 16,5%.

За сутки в больницах открыли 74 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 555 пациентов.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 84 179 человек, две дозы получили 37 369 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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