За сутки в Эстонии выявлено 13 зараженных коронавирусом. Обошлось без смертей

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 124 теста на вирус COVID-19, из которых 13 проб, или 1,2%, оказались положительными. Всего в Эстонии на сегодняшний день проведено 49 527 первичных тестов, из них 1 660, или 3,4%, были положительными.
По состоянию на утро 28 апреля в Эстонии из-за нового коронавируса нуждается в стационарном лечении 91 человек, из которых 9 на управляемом дыхании. Из больниц выписано 240 человек. Новых смертельных случаев в течение суток не прибавилось. Всего в Эстонии умерло 50 человек с коронавирусом.
За последние 24 часа в плане уездов больше всего положительных прибавилось в Ида-Вирумаа (6), вдобавок в Харьюмаа (Таллинн 4) и Ляэне-Вирумаа (3). Результаты тестов в плане возрастных групп распределяются равномерно, самые молодые люди с положительным результатом теста в возрастной группе 10-14, самый пожилой старше 85.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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