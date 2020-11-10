За сутки в Эстонии выявлено 128 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 553 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 128 тестов (5,0%) оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 91 человека. В Ида-Вирумаа прибавилось 10 и в Тартумаа — восемь зараженных. В Рапламаа и Вильяндимаа прибавилось по два положительных результата теста. На Хийумаа, в Ярвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Пылвамаа, Валгамаа прибавилось по одному положительному результату. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 143,8 и доля положительных результатов проведенных тестов — 6,7%.
По состоянию на утро 10 ноября в больницах находится 63 пациента с COVID-19, на управляемом дыхании пять пациентов. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии умерло 76 зараженных коронавирусом.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Дзюба своеобразно ответил хейтерам
Три новых симптома коронавируса: запомните их немедленно
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели
В споре о том, вредно ли повторное кипячение воды поставили точку