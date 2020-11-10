За сутки в Эстонии выявлено 128 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 91 человека. В Ида-Вирумаа прибавилось 10 и в Тартумаа — восемь зараженных. В Рапламаа и Вильяндимаа прибавилось по два положительных результата теста. На Хийумаа, в Ярвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Пылвамаа, Валгамаа прибавилось по одному положительному результату. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 143,8 и доля положительных результатов проведенных тестов — 6,7%.

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По состоянию на утро 10 ноября в больницах находится 63 пациента с COVID-19, на управляемом дыхании пять пациентов. Домой выписали пять человек и новых историй болезни открыли девять. Одного человека перевели из отделения COVID-19 в другое отделение. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии умерло 76 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 586 историй болезни COVID-19 с 571 пациентом. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 10 ноября выздоровели 4 219 человек. Из них история болезни 3 047 человек (72,2%) завершена, у 1 172 человек (27,8%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 283 000 первичных тестов, из них 6 376, или 2,2%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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