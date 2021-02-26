За сутки в Эстонии выявлено 1204 новых случая заражения коронавирусом, скончались 8 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 852 человека. 621 новый случай в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа добавились 96, в Тартумаа — 61.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 887,75 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 14,7% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 26 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 510 человек с коронавирусной инфекцией. В отделении интенсивной терапии — 43 пациент, на искусственной вентиляции легких — 27.

За сутки скончались восемь человек. Всего с начала пандемии в Эстонии умерли 575 пациентов с коронавирусом.

В Эстонии против COVID-19 привиты 72 363 человек, две дозы вакцины получил 31 158 человек.

Новость будет дополнена.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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