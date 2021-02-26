За сутки в Эстонии выявлено 1204 новых случая заражения коронавирусом, скончались 8 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 852 человека. 621 новый случай в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа добавились 96, в Тартумаа — 61.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 887,75 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 14,7% от общего количества сделанных тестов.
По состоянию на утро 26 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 510 человек с коронавирусной инфекцией. В отделении интенсивной терапии — 43 пациент, на искусственной вентиляции легких — 27.
За сутки скончались восемь человек. Всего с начала пандемии в Эстонии умерли 575 пациентов с коронавирусом.
В Эстонии против COVID-19 привиты 72 363 человек, две дозы вакцины получил 31 158 человек.
Новость будет дополнена.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Ни в коем случае не покупайте эти сувениры в Турции
Как выглядят мусульманские женщины дома, при муже
Почему Ирина Винер и Алишер Усманов не живут вместе
Ученые раскрыли данные о происхождении COVID-19