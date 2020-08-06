За сутки в Эстонии выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 956 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, прибавилось 11 положительных результатов теста.
По данным регистра народонаселения, четыре положительных результата поступило в Тартумаа, один в Харьюмаа, один в Ида-Вирумаа, один в Вильяндимаа и один в Вырумаа. В случае трех положительных результатов уезд неизвестен. В случае Ида-Вирумаа речь шла о моряке грузового судна Yara Nauma. В случае остальных зараженных сейчас еще идет уточнение обстоятельств.
По состоянию на утро 6 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении девять человек, на управляемом дыхании находится один пациент. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.
На сегодняшний день выздоровели 1 948 человек. Их них случай заболевания 1 479 человек (75,7%) завершен, у 475 человек (24,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено более 122 000 первичных тестов, из них 2124, или 1,7%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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