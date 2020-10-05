За сутки в Эстонии выявлено 10 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у шести человек. В Ляэне-Вирумаа прибавилось два и в Ида-Вирумаа — один новый случай. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 51,02.

По состоянию на утро 5 октября в Эстонии из-за коронавируса нуждается в стационарном лечении 41 человек, на управляемом дыхании три пациента. Домой не выписали ни одного человека, одного пациента перевели из отделения COVID-19 в другое отделение. Новых случаев заболевания COVID-19 за сутки не открыли.

Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии умерли 67 заразившихся коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 474 случая заболевания COVID-19 с 461 человеком. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 5 октября выздоровели 2 755 человек. Их них случай заболевания 2 094 человек (76%) завершен, у 661 человека (24%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 222 000 первичных тестов, из них 3 617, или 1,6%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!