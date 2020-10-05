05.10.2020, 10:44

За сутки в Эстонии выявлено 10 случаев заражения коронавирусом, в больницах 41 человек

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 630 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 10 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у шести человек. В Ляэне-Вирумаа прибавилось два и в Ида-Вирумаа — один новый случай. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 51,02.

Обстоятельства шести новых случаев в Харьюмаа (из них два в Таллинне) выясняются.

Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить семь очагов, самый крупный из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы, где помимо 25 работников заболели 14 находившихся на лечении пациентов и два работника кафе. В связи с очагом гимназии Ляэнемере заболели 29 учеников и 10 учителей. С первым очагом рабочего места связано 29, с очагом Дней ностальгии в Хаапсалу — восемь, с очагом Спасательного департамента — семь, со вторым очагом рабочего места — семь и с очагом круга семьи и знакомых — пять случаев заболевания.

Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья всего около 2 200 человек, из которых 371 заболел.

Новые случаи в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа связаны с заражением в кругу семьи.

Всего в сфере деятельности восточного региона 12 активных очагов: с самым крупным в регионе очагом круга знакомых связано 30, с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве — семь, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 14 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — девять человек. С очагом основной школы Таммику связано 12, с очагом Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве — семь, со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа — семь и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — пять случаев заболевания. С очагом Йыхвиской гимназии связано семь и с очагом Йыхвиского центра попечения — шесть заболевших (пять клиентов и один работник). С очагом Ваналиннаской школы Силламяэ связано шесть человек и с очагом увеселительного заведения связано всего девять случаев заболевания в Кохтла-Ярве и Силламяэ.

Под наблюдением восточного регионального отделения более 1000 человек, из которых 187 заболели.

По состоянию на утро 5 октября в Эстонии из-за коронавируса нуждается в стационарном лечении 41 человек, на управляемом дыхании три пациента. Домой не выписали ни одного человека, одного пациента перевели из отделения COVID-19 в другое отделение. Новых случаев заболевания COVID-19 за сутки не открыли.

Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии умерли 67 заразившихся коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 474 случая заболевания COVID-19 с 461 человеком. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 5 октября выздоровели 2 755 человек. Их них случай заболевания 2 094 человек (76%) завершен, у 661 человека (24%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 222 000 первичных тестов, из них 3 617, или 1,6%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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