За сутки в Эстонии выявлено 10 случаев заражения коронавирусом, в больницах 41 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у шести человек. В Ляэне-Вирумаа прибавилось два и в Ида-Вирумаа — один новый случай. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 51,02.

Обстоятельства шести новых случаев в Харьюмаа (из них два в Таллинне) выясняются.

Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить семь очагов, самый крупный из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы, где помимо 25 работников заболели 14 находившихся на лечении пациентов и два работника кафе. В связи с очагом гимназии Ляэнемере заболели 29 учеников и 10 учителей. С первым очагом рабочего места связано 29, с очагом Дней ностальгии в Хаапсалу — восемь, с очагом Спасательного департамента — семь, со вторым очагом рабочего места — семь и с очагом круга семьи и знакомых — пять случаев заболевания.

Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья всего около 2 200 человек, из которых 371 заболел.

Новые случаи в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа связаны с заражением в кругу семьи.

Всего в сфере деятельности восточного региона 12 активных очагов: с самым крупным в регионе очагом круга знакомых связано 30, с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве — семь, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 14 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — девять человек. С очагом основной школы Таммику связано 12, с очагом Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве — семь, со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа — семь и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — пять случаев заболевания. С очагом Йыхвиской гимназии связано семь и с очагом Йыхвиского центра попечения — шесть заболевших (пять клиентов и один работник). С очагом Ваналиннаской школы Силламяэ связано шесть человек и с очагом увеселительного заведения связано всего девять случаев заболевания в Кохтла-Ярве и Силламяэ.