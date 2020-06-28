За сутки в Эстонии выявлен один случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии проанализировали 368 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, прибавился один положительный результат теста.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 368 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, прибавился один положительный результат теста.
По данным регистра народонаселения, один положительный результат теста поступил в Харьюмаа (в Таллинне).
По состоянию на утро 28 июня в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении четыре человека, на управляемом дыхании находится один пациент. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.
На сегодняшний день из больниц выписано 375 человек, завершено 388 случаев заболевания COVID-19.
На сегодняшний день выздоровели 1 818 человек. Их них случай заболевания 1 385 человек (76,02%) завершен, у 433 человек (23,8%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено более 105 000 первичных тестов, из них 1 987, или 1,9%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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