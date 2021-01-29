За сутки в Эстонии выявлен 691 случай заражения коронавирусом, умерли три человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 266 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 205 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 154, в Тартумаа — 58, в Пярнумаа — 47, в Вырумаа — 45, в Ярвамаа — 23 и в Ляэне-Вирумаа — 22 новых положительных теста. В Вильяндимаа прибавилось 12, в уезде Сааремаа — 11, в Йыгевамаа, Рапламаа, Пылвамаа и Ляэнемаа — по девять, в Валгамаа — три и в уезде Хийумаа — два новых случая заражения. У 12 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 547,3 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,1%.

По состоянию на утро 29 января в больницах находится 409 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 43 пациента, из которых на управляемом дыхании 24 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 68. Домой выписали 23 человек, 12 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло трое зараженных коронавирусом — 96-летняя женщина, 90-летняя женщина и 84-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 409 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершена 2 417 историй болезни COVID-19 с 2 373 пациентами.

По состоянию на 29 января выздоровели 32 968 человек. Из них история болезни 23 213 человек (70,4%) завершена, у 9 755 человека (29,6%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 766 328 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 43 343 (5,7% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 34 019 человек, две дозы получили 7 607 человек.

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