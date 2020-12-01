01.12.2020, 09:43

За сутки в Эстонии выявлен 191 случай заражения коронавирусом

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EST 11
Koroonabrigaad nakkushaigla taga 30.11.2020
Koroonabrigaad nakkushaigla taga 30.11.2020Foto: Andres Putting

По данным Департамента здоровья на 7 часов утра 1 декабря, за последние сутки в Эстонии прибавился 191 новый случай заболевания коронавирусом.

По данным Delfi, сделали 4 154 теста, таким образом чуть меньше 5% тестов оказались положительными. Это означает, что в последние две недели на 100 000 жителей 336,12 зараженных.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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