За сутки в Эстонии выявлен 191 случай заражения коронавирусом, умерли трое заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 95 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 74 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 31 и в Тартумаа 26 новых положительных результатов теста на коронавирус. В Вырумаа прибавилось семь новых зараженных и в Рапламаа, уезде Сааремаа и Ляэне-Вирумаа — по четыре. В Вильяндимаа и Пярнумаа прибавилось по три новых зараженных, и в уезде Хийумаа, Ляэнемаа, Пылвамаа прибавилось по два новых зараженных. В Ярвамаа и Йыгевамаа прибавилось по одному новому зараженному. У шести получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 336,12 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6,1%.

По состоянию на утро 1 декабря в больницах находится 206 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании 12 пациентов. Домой выписали 14 человек, трех человек перевели в другую больницу и трех человек — из отделения COVID-19 в другое отделение. Новых историй болезни COVID-19 за минувшие сутки открыли 27.

За сутки умерло трое зараженных коронавирусом: 86-летняя женщина, 88-летняя женщина и 90-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 121 зараженный коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 784 истории болезни COVID-19 с 766 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 1 декабря выздоровел 7 151 человек. Из них история болезни 5 444 человек (76,1%) завершена, у 1 707 человек (23,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.