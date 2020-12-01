За сутки в Эстонии выявлен 191 случай заражения коронавирусом, умерли трое заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 95 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 74 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 31 и в Тартумаа 26 новых положительных результатов теста на коронавирус. В Вырумаа прибавилось семь новых зараженных и в Рапламаа, уезде Сааремаа и Ляэне-Вирумаа — по четыре. В Вильяндимаа и Пярнумаа прибавилось по три новых зараженных, и в уезде Хийумаа, Ляэнемаа, Пылвамаа прибавилось по два новых зараженных. В Ярвамаа и Йыгевамаа прибавилось по одному новому зараженному. У шести получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 336,12 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6,1%.

По состоянию на утро 1 декабря в больницах находится 206 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании 12 пациентов.

За сутки умерло трое зараженных коронавирусом: 86-летняя женщина, 88-летняя женщина и 90-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 121 зараженный коронавирусом.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!