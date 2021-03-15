За сутки в Эстонии выявлен 1281 случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 960 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 281, или 21,5% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 929 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 684 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 102, в Ляэне-Вирумаа — 42, в Тартумаа — 39, в Вильяндимаа — 30, в Пярнумаа — 26 и в Вырумаа — 19 новых положительных тестов. В Йыгевамаа прибавилось 16, в Ярвамаа — 14, в Валгамаа и Рапламаа — по 12, в Ляэнемаа — семь, в Пылвамаа — четыре и на Хийумаа — два новых случая заражения. На Сааремаа не прибавилось ни одного нового положительного теста. У 27 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1465,26 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,5%.
За сутки в больницах открыли 73 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 711 пациентов.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 138 543 человека, две дозы получили 52 664 человека.
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