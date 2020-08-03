За сутки в Эстонии выявили один новый случай коронавируса. Более 160 человек близко контактировали с людьми из тартуского очага

За минувшие сутки в Эстонии было проведено 257 первичных тестов на вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2 . Положительный результат показал один тест и поступил он в Тарту.
Выявленный случай также связан с очагом ночного клуба Vabank. Всего с данным очагом связано 29 человек, из них 17 в Тарту. Также на настоящий момент выявлено 162 человека, которые близко контактировали с людьми из данного очага заражения. Кроме того, был выявлен второй очаг: заразились пять человек, которые находились в 24 июля в баре Naiiv (в том числе гражданин Финляндии, у которого позже на родине обнаружили коронавирус).
Департамент здоровья просит всех, кто посещал названные вечеринки, следить за состоянием своего здоровья и при появлении симптомов сразу же обращаться к семейному врачу.
По состоянию на утро 3 августа в стационарном лечении из-за коронавируса нуждается пять человек. Всего в Эстонии из-за коронавируса умерло 63 человека.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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