За сутки в Эстонии выявили один новый случай коронавируса. Более 160 человек близко контактировали с людьми из тартуского очага

Выявленный случай также связан с очагом ночного клуба Vabank. Всего с данным очагом связано 29 человек, из них 17 в Тарту. Также на настоящий момент выявлено 162 человека, которые близко контактировали с людьми из данного очага заражения. Кроме того, был выявлен второй очаг: заразились пять человек, которые находились в 24 июля в баре Naiiv (в том числе гражданин Финляндии, у которого позже на родине обнаружили коронавирус).

Департамент здоровья просит всех, кто посещал названные вечеринки, следить за состоянием своего здоровья и при появлении симптомов сразу же обращаться к семейному врачу.

По состоянию на утро 3 августа в стационарном лечении из-за коронавируса нуждается пять человек. Всего в Эстонии из-за коронавируса умерло 63 человека.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!