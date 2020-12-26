За сутки в Эстонии выявили 446 случаев заражения коронавирусом, умерли двое заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 249 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 193 в Таллинне.

В Ляэне-Вирумаа прибавилось 55, в Ида-Вирумаа — 44, в Тартумаа — 20, в Пярнумаа — 19 и в Ярвамаа — 13 новых положительных результатов теста на коронавирус. В Йыгевамаа и Вильяндимаа прибавилось по семь, в Рапламаа — шесть и в Валгамаа — пять новых случаев. В Вырумаа прибавилось три и в уездах Хийумаа и Сааремаа — по два новых зараженных. В Ляэнемаа и Пылвамаа прибавилось по одному новому положительному тесту. У 12 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 550,35 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10,5%.

По состоянию на утро 23 декабря в больницах находится 371 пациент с COVID-19, на управляемом дыхании 18 пациентов.

По состоянию на утро 26 декабря в больницах находится 407 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 38 пациентов, из которых на управляемом дыхании 23 пациента. Домой выписали девять человек, двух человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение и одного человека перевели в другую больницу.

За сутки умерло двое зараженных коронавирусом — 78-летний мужчина и 88-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 204 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1 276 историй болезни COVID-19 с 1 243 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 26 декабря выздоровел 15 321 человек. Из них история болезни 11 413 человек (75,5%) завершена, у 3 908 человек (24,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.