За сутки в Эстонии у восьми человек диагностировали коронавирус

Больше всего положительных результатов пришло из Харьюмаа (5, из которых 4 — из Таллинна). По одному положительному результату было зафиксировано в Ида-Вирумаа, Пярнумаа и Ляэнемаа. Один положительный результат от 17.05 был перенесен в статистику 18.05.

По состоянию на утро 19 мая в стационарном лечении из-за коронавируса нуждается 44 человека, из которых трое подключены к аппарату ИВЛ.

К настоящему моменту от коронавируса вылечились 1458 человек.

Новых смертей за сутки, к счастью, зафиксировано не было. Всего от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.

Всего было сделано более 71 тысяч первичных тестов, из которых 1791, то есть 2,5% оказались положительными.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!