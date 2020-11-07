07.11.2020, 10:39

За сутки в Эстонии снова выявили более 200 новых случаев заражения коронавирусом

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EST 19
Koroonaviiruse drive-in testimine Tartus
Koroonaviiruse drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 740 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результаты 229 тестов (8,4%) оказались положительными. Число госпитализированных людей сократилось с 52 до 48.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 105 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 63, в Ляэне-Вирумаа — 10. В Валгамаа выявили 27 инфицированных, в Ляэне-Вирумаа — 10, в Пярнумаа — 7, в Тартумаа — 6, в Йыгевамаа — 1. У 21 получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 119,04 и доля положительных результатов проведенных тестов — 5,9%.

По состоянию на утро 7 ноября, госпитализированы 48 пациентов с коронавирусом, 4 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 6 — в отделении интенсивной терапии.

Новость дополняется.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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