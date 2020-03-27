27.03.2020, 11:19

За сутки в Эстонии протестировали на коронавирус 1010 человек: выявлено еще 37 зараженных

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в больнице 40 человек
EST
Drive-in testimine Tartus
Drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

В период 26-27 марта в Эстонии провели в общей сложности 1010 тестов, из которых 4%, или 37 анализов, оказались положительными. По данным регистра народонаселения за сутки больше всего новых случаев коронавируса прибавилось на Сааремаа (14), в Вырумаа (6), Пярнумаа (5) и в Харьюмаа (5).

В общей сложности в Эстонии проведен 8121 тест на коронавирус, из которых 575 оказались положительными. Больше всего зараженных по результатам анализов в возрастной группе 40-49 лет (24%) и в возрастной группе 60 лет и старше (24%). В возрастной группе 50-59 лет на основании тестов зараженных 23% и в возрастной группе 30-39 лет — 18%.

По состоянию на вчерашний вечер в Эстонии из-за нового коронавируса госпитализированы 40 пациентов, из них 7 на интенсивном лечении и в критическом состоянии. От заболевания выздоровели 11 человек и умер 1.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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