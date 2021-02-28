За сутки в Эстонии прибавился 1201 случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 6 222 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1201, или 19,3% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 747 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 567 в Таллинне.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 988,88 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 15,4%.
За сутки в больницах открыли 42 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 523 пациента.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 78 576 человек, две дозы получили 33 927 человек.
Новость дополняется.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу
Врач убивал пациентов с КОВИД, чтобы освободить место в больнице
В МИД Литвы выдвинули инициативу по возврату гражданства