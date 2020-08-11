За сутки в Эстонии прибавилось девять положительных тестов на коронавирус

По данным регистра народонаселения, шесть положительных результатов теста поступило в Тартумаа (четыре из них в городе Тарту), два в Харьюмаа (один в Таллинне) и один в Валгамаа. Оба случая в Харьюмаа связаны с Тарту — в одном случае зараженный ранее близко контактировал, и второй зараженный был в Тарту 31 июля на вечеринке в ночном клубе Maasikas. Два зафиксированных за сутки случая в Тарту связаны с ранее зараженными, в одном случае речь идет о повторном тесте, и в остальных случаях источник заражения еще выясняется.

В ходе эпидемиологических исследований Департамент здоровья установил, что с очагом ночного клуба Vabank сейчас связано 37, с ночным клубом Naiiv — 19 и с ночным клубом Shooters — 18 случаев заражения.

По состоянию на утро 11 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении девять человек, на управляемом дыхании находится один пациент. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек. На сегодняшний день в больницах завершено 396 случаев заболевания COVID-19 с 383 пациентами.

На сегодняшний день выздоровели 1 968 человек. Их них случай заболевания 1 494 человек (75,9%) завершен, у 474 человек (24,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 128 000 первичных тестов, из них 2 167, или 1,7%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!