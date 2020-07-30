За сутки в Эстонии прибавилось 9 новых больных коронавирусом. "Тартуский очаг" разрастается быстрыми темпами

По словам Саара, сейчас в тартуском очаге насчитывается 11 зараженных и эта цифра постоянно растет.

К настоящему моменту в Тартумаа выявлено более 50 человек, которые контактировали с зараженным (некоторые из них уже заболели).

По словам Саара, в последние дни по части заболеваемости наблюдается тенденция к росту. Большую роль в дальнейшем развитии событий играет поведение самих больных и лиц, имевших с ними контакты, от того, будут ли они соблюдать более строгую дисциплину или не станут ограничивать социальные контакты.

Свою роль играет и открытие границ. ”Чем активнее люди передвигаются, тем более высока вероятность завезти [вирус]”, — отметил Саар.

Почему люди столь безответственны? „Я не знаю, почему в этом конкретном случае люди так поступили, но если человек [больной или потенциально больной] отправляется на приключения в город, этому не может быть адекватной причины”, — заметил Саар. При этом, по его мнению, всех без разбора наказывать не надо. Решение принимается исходя из конкретного случая.

Второй волны, по мнению Саара, не избежать. ”Будет и вторая, и третья, и четвертая, и пятая, и шестая. Если, конечно, болезнь не мутирует и сама себя не уничтожит”, — предположил представитель ведомства.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!