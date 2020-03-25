За сутки в Эстонии прибавилось 35 больных коронавирусом. Число инфицированных достигло 404

Новые больные были выявлены в Тартумаа (11), Харьюмаа (8), Вырумаа (8), Ида-Вирумаа (2), Пярнумаа (2), Сааремаа (2), Ляэне-Вирумаа (1) и Пылвамаа (1). Доля больных в возрасте 60 лет и старше составляет 19%.

По состоянию на вечер вторника на стационарном лечении находились 28 пациентов, из них 7 - в отделениях интенсивной терапии (5 - в критическом состоянии). Выписано из больниц было 8 человек.

Более подробные данные по заболеваемости в Эстонии можно найти здесь (отображение в Internet Explorer может быть некорректным).

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