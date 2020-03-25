За сутки в Эстонии прибавилось 35 больных коронавирусом. Число инфицированных достигло 404

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Как сообщил Департамент здоровья к утру 25 марта коронавирус в Эстонии был диагностирован у 404 человек, за сутки это число увеличилось на 35. Всего тестов сделано 4809, в том числе за последние сутки - 768.