25.03.2020, 11:01
За сутки в Эстонии прибавилось 35 больных коронавирусом. Число инфицированных достигло 404
Как сообщил Департамент здоровья к утру 25 марта коронавирус в Эстонии был диагностирован у 404 человек, за сутки это число увеличилось на 35. Всего тестов сделано 4809, в том числе за последние сутки - 768.
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