За сутки в Эстонии не выявили случаи заражения коронавирусом

За последний день было сделано 1193 тестов на COVID-19. Как сообщает Департамент здоровья, ни один из них не оказался положительным.
По состоянию на 13 августа, в Эстонии из-за коронавируса в лечении нуждаются 8 человек. К аппарату ИВЛ подключен 1 человек. Всего от коронавируса погибло 63 человека.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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