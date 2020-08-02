За сутки в Эстонии коронавирус выявлен у семи человек. Все случаи связаны с тартуским очагом(3)
За последние сутки в Эстонии было поведено 345 тестов на вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых семь показали положительный результат.
За последние сутки в Эстонии было поведено 345 тестов на вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых семь показали положительный результат.
По данным регистра народонаселения, 5 положительных результатов поступило в Тарту и 2 в Харьюмаа (1 в Таллинн). Все случаи связаны с тартуским очагом, начавшимся с посещения больным человеком ночного клуба Vabank.
Первый заболевший из Харьюмаа участвовал в турнире по киберспорту в Vaba Lava в Нарве и ночевал в одном номере с человеком, который 18 июля был в клубе Vabank. Во втором случае речь идет о человеке, который контактировал с людьми, посетившими клуб. В пяти случаях в Тартумаа также речь идет о людях, которые контактировали с людьми, посетившими клуб. К настоящему моменту тартуский очаг заражения состоит из 28 человек, из которых 17 — из Тарту.
По состоянию на 2 августа в стационарном лечении из-за коронавируса нуждается пять человек. К аппарату ИВЛ не подключен никто. Всего в Эстонии от коронавируса умерли 69 человек.
В Эстонии проведено в общей сложности более 120 000 первичных тестов, из которых 2079, то есть 1,7% оказались положительными. Вылечилось к настоящему моменту 1934 человека.
Более подробная статистика представлена по ссылке www.terviseamet.ee/koroonakaart
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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