За сутки в Эстонии коронавирус выявлен у семи человек. Все случаи связаны с тартуским очагом

По данным регистра народонаселения, 5 положительных результатов поступило в Тарту и 2 в Харьюмаа (1 в Таллинн). Все случаи связаны с тартуским очагом, начавшимся с посещения больным человеком ночного клуба Vabank.

Первый заболевший из Харьюмаа участвовал в турнире по киберспорту в Vaba Lava в Нарве и ночевал в одном номере с человеком, который 18 июля был в клубе Vabank. Во втором случае речь идет о человеке, который контактировал с людьми, посетившими клуб. В пяти случаях в Тартумаа также речь идет о людях, которые контактировали с людьми, посетившими клуб. К настоящему моменту тартуский очаг заражения состоит из 28 человек, из которых 17 — из Тарту.

По состоянию на 2 августа в стационарном лечении из-за коронавируса нуждается пять человек. К аппарату ИВЛ не подключен никто. Всего в Эстонии от коронавируса умерли 69 человек.

В Эстонии проведено в общей сложности более 120 000 первичных тестов, из которых 2079, то есть 1,7% оказались положительными. Вылечилось к настоящему моменту 1934 человека.

Более подробная статистика представлена по ссылке www.terviseamet.ee/koroonakaart

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!