За сутки в Эстонии коронавирус выявили у шести человек
За последние сутки в Эстонии проанализировали 884 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат теста 0,7%, или 6 человек, оказался положительным.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 884 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат теста 0,7%, или 6 человек, оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, 3 положительных результата теста поступило в Харьюмаа (в Таллинне) и 3 в Ида-Вирумаа (в Нарве). В новых случаях преимущественно речь идет о заражениях внутри семьи. В одном случае вирус завезен из-за границы и в одном случае источник заражения неизвестен.
По состоянию на утро 12 июня в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 14 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.
На сегодняшний день из больниц выписано 357 человек, завершено 370 случаев заболевания COVID-19.
На сегодняшний день выздоровели 1 703 человека. Их них случай заболевания 1 317 человек (77,3%) завершен, у 386 человек (22,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено более 94 000 первичных тестов, из них 1 970, или 2,1%, были положительными на вирус SARS-CoV-2. В публикуемой сегодня статистике аннулирован один положительный результат теста в Ляэнемаа от 7 июня.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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