За сутки в Эстонии коронавирус выявили у 390 человек, зарегистрировано 5 смертей

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 197 человек. 150 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 57, в Пярнумаа — 41, в Тартумаа — 24 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Вырумаа было выявлено 14, в Ляэнемаа 9, а в Ляэне-Вирумаа и Валгамаа по 8.
В Вильяндимаа — 6, Ярвамаа — 5, на Хийумаа — 3, на Саармемаа, в Рапламаа, Йыгевамаа, и Пылвамаа по 2.
В случае 10 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 598,43 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток было открыто в общей сложности 37 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 403 пациента.
За сутки зарегистрировали пять смертей из-за коронавируса, один из них зарегистрирован задним числом (15.01.21): 98-летняя женщина, 93-летний мужчина, 83-летняя женщина, 73-летний мужчина и 69-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 325 человек с коронавирусом.
В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 18 179 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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