За сутки в Эстонии коронавирус унес еще одну жизнь, выявлено шесть новых случаев заболевания

По данным регистра народонаселения, положительный результат теста на коронавирус получили жители трех уездов. В четырех случаях речь шла о жителях Харьюмаа, местом жительства двух из них, по данным регистра народонаселения, является Таллинн. В уездах Сааремаа и Йыгевамаа выявили по одному новому носителю вируса SARS-CoV-2.

По состоянию на утро 27 мая в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 29 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. За сутки отправились из больницы домой пять человек, новых случаев заболевания не открыто. На сегодняшний день из больниц выписано 327 человек и завершено 339 случаев заболевания.

На сегодняшний день выздоровел 1561 человек. Их них случай заболевания 1017 человек (65,2%) завершен, у 544 человек (34,8%) с положительного теста прошло более 28 дней и человек не находится на стационарном лечении.

За сутки в Северо-Эстонской региональной больнице умер заболевший коронавирусом 66-летний мужчина, всего коронавирус в Эстонии унес жизни 66 человек.

Всего в Эстонии проведено более 79 000 первичных тестов, из них 1840, или 2,3%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!