За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у восьми человек

По данным регистра народонаселения, три положительных результата теста поступило в Харьюмаа (все они в Таллинне), два в Тартумаа (один в городе Тарту), один в Йыгевамаа, один в Пылвамаа, и у одного получившего положительный результат человека уезд в регистре народонаселения отсутствовал. Среди прибавившихся случаев расследуют два заражения на рабочем месте, в одном случае посещение увеселительного заведения, и в двух случаях заболевание завезено из Франции. В остальных случаях источник заражения еще выясняется.

В ходе эпидемиологических исследований Департамент здоровья установил, что с очагом ночного клуба Vabank сейчас связано 37, с ночным клубом Naiiv — 21 и с ночным клубом Shooters — 19 случаев заражения.

По состоянию на утро 12 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении девять человек, на управляемом дыхании находится один пациент. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек. На сегодняшний день в больницах завершено 396 случаев заболевания COVID-19 с 383 пациентами.

На сегодняшний день выздоровели 1 975 человек. Их них случай заболевания 1 500 человек (75,9%) завершен, у 475 человек (24,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 130 000 первичных тестов, из них 2 174, или 1,67%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!