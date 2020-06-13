За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у трех человек

По данным регистра народонаселения, 3 положительных результата теста поступило в Харьюмаа (2 из них в Таллинне). В двух случаях заражение произошло в кругу семьи, в одном случае вирус завезли из-за границы.

По состоянию на утро 13 июня в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 14 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день из больниц выписано 357 человек, завершено 370 случаев заболевания COVID-19.

На сегодняшний день выздоровели 1 705 человек. Их них случай заболевания 1 317 человек (77,2%) завершен, у 388 человек (22,8%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 95 000 первичных тестов, из них 1 973, или 2,1%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!