За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у десяти человек, умерла пожилая женщина

По данным регистра народонаселения, 5 положительных результатов теста поступило в Харьюмаа (4 в Таллинне), 3 в Ида-Вирумаа (2 в Нарве). 1 в Пярнумаа и в случае одного теста уезд по регистру народонаселения неизвестен.

По состоянию на утро 3 июня в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 19 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. За сутки в Северо-Эстонской региональной больнице умерла 74-летняя женщина. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день из больниц выписано 342 человека, завершено 354 случаев заболевания COVID-19.

На сегодняшний день выздоровели 1650 человек. Их них случай заболевания 1283 человек (77,8%) завершен, у 367 человек (22,2%) с положительного теста прошло более 28 дней и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 86 000 первичных тестов, из них 1 880, или 2,2%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!