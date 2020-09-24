За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у 44 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 20 человек. В Ида-Вирумаа поступило 16 новых положительных результатов теста, в Ярвамаа — два, в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа и в Валгамаа — по одному. В трех случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа 20 случаев заболевания (16 в Таллинне) в 11 случаях речь идет о близких контактах с ранее заболевшими. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще уточняются. Добавившиеся в Ярвамаа случаи связаны с рабочими контактом в Таллинне.

Из прибавившихся в период 22-23 сентября случаев заболевания в 27 случаях речь идет о контактах с уже больными людьми.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья пять активных очагов, из которых с очагом дня рождения в Кадриорге связано 26 , с очагом рабочего места — шесть, с семейным очагом — шесть и с очагом гимназии Ляэнемере — 27 человек (19 учеников и восемь учителей). В очаге Ида-Таллиннской центральной больницы по состоянию на сегодняшнее утро 19 зараженных.

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1 922 человека, из которых 247 заболели.

Из прибавившихся в Ида-Вирумаа 16 новых случаев в шести случаях речь идет о близких контактах ранее зараженных, в трех случаях заразились на рабочем месте, еще в трех — через знакомых. Обстоятельства заражения в других случаях еще выясняются. Всего в восточном регионе пять активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано семь, с очагом рабочего места в Силламяэ — 12 и с очагом круга знакомых — 30 человек. Под наблюдением восточного регионального отделения 831 человек, из которых 159 заболели.

В западном региональном отделении под наблюдением 127 человек, из которых 13 заболели.

По состоянию на утро 24 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждается в стационарном лечении 31 человек, на управляемом дыхании два пациента.