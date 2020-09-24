За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у 44 человек

За последние сутки в Эстонии проанализировали 3 020 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 44 тестов оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 20 человек. В Ида-Вирумаа поступило 16 новых положительных результатов теста, в Ярвамаа — два, в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа и в Валгамаа — по одному. В трех случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.
Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа 20 случаев заболевания (16 в Таллинне) в 11 случаях речь идет о близких контактах с ранее заболевшими. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще уточняются. Добавившиеся в Ярвамаа случаи связаны с рабочими контактом в Таллинне.
Из прибавившихся в период 22-23 сентября случаев заболевания в 27 случаях речь идет о контактах с уже больными людьми.
Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья пять активных очагов, из которых с очагом дня рождения в Кадриорге связано 26 , с очагом рабочего места — шесть, с семейным очагом — шесть и с очагом гимназии Ляэнемере — 27 человек (19 учеников и восемь учителей). В очаге Ида-Таллиннской центральной больницы по состоянию на сегодняшнее утро 19 зараженных.
Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1 922 человека, из которых 247 заболели.
Из прибавившихся в Ида-Вирумаа 16 новых случаев в шести случаях речь идет о близких контактах ранее зараженных, в трех случаях заразились на рабочем месте, еще в трех — через знакомых. Обстоятельства заражения в других случаях еще выясняются. Всего в восточном регионе пять активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано семь, с очагом рабочего места в Силламяэ — 12 и с очагом круга знакомых — 30 человек. Под наблюдением восточного регионального отделения 831 человек, из которых 159 заболели.
В западном региональном отделении под наблюдением 127 человек, из которых 13 заболели.
По состоянию на утро 24 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждается в стационарном лечении 31 человек, на управляемом дыхании два пациента.
На сегодня в больницах завершено 444 случая заболевания COVID-19 с 431 пациентом. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 24 сентября выздоровели 2 395 человек. Их них случай заболевания 1 817 человек (75,9%) завершен, у 578 человек (24,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 35,82.
Всего в Эстонии проведено более 197 000 первичных тестов, из них 3 076, или 1,55%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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