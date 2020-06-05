За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у 20 человек. Многие из них заразились на рабочем месте

По данным регистра народонаселения, 15 положительных результатов теста поступило в Харьюмаа (11 из них в Таллинне), 3 в Ида-Вирумаа, 1 в Ляэне-Вирумаа и 1 в Валгамаа.

В Харьюмаа в четырех случаях заболевания речь идет о заражении в семье, в четырех связанных между собой случаях человек заразился на рабочем месте. В двух случаях причиной был другой контакт с зараженным, в остальных случаях заболевания обстоятельства уточняются.

В случае Ляэне-Вирумаа речь шла о заражении в семье. Случаи Ида-Вирумаа связаны с заражением на рабочем месте — два случая из трех также связаны между собой.

По словам заведующего отделом экстренной медицины Департамента здоровья Мартина Кадая, департамент беспокоит тот факт, что большая часть новых случаев заболевания начинаются с заражения на рабочем месте. "Мы видим, что люди идут больными на работу, подвергая опасности и своих коллег. Если мы что-то возьмем с собой из этого кризиса, то это могла бы быть привычка больными оставаться дома", — сказал Кадай, по словам которого то, чтобы люди не ходили на работу и оставались дома, должны больше поддерживать и работодатели. "Если из-за распространения вируса остановится деятельность какого-нибудь предприятия, то ущерб точно будет значительно больше по сравнению с тем, что работник оставался дома".

По состоянию на утро 5 июня в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 16 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день из больниц выписано 347 человек, завершено 359 случаев заболевания COVID-19.

На сегодняшний день выздоровели 1 667 человек. Их них случай заболевания 1 288 человек (77,3%) завершен, у 379 человек (22,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 88 000 первичных тестов, из них 1 910, или 2,2%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.