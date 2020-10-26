За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у 17 человек

За минувшие сутки в Эстонии выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 41,08 случая на 100 000 жителей.
В течение последних суток было проанализировано около 630 первичных тестов на коронавирус, свидетельствуют данные Департамента здоровья RusERR.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа (12). В Ида-Вирумаа добавилось три новых инфицированных, в Пярнумаа и Вырумаа — по одному.
Новость будет дополнена.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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