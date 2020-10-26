За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у 17 человек

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов поступило в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 12 человек. В Ида-Вирумаа добавилось три новых случаев заражения, в Пярнумаа и Вырумаа — по одному новому случаю.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 41,08 случая на 100 000 жителей.

Все положительные результаты Харьюмаа поступили в Таллинн. Три случая связаны с заражением внутри семьи, один случай завезен из Англии. Обстоятельства заражения в остальных случаях выясняются. Под наблюдением инспекторов пыхьяского отделения Департамента здоровья более 1800 человек, из которых 332 больны. Всего в регионе наблюдается десять очагов.

Два новых случая в Ида-Вирумаа связаны с заражением внутри семьи, один случай завезен из Украины. Всего в регионе десять активных очагов. Под наблюдением идаского отделения более 570 человек, из которых 115 заболели.

Вырумааский случай был передан пыхьяскому отделению, поскольку зараженный проживает в Харьюмаа. Всего под наблюдением лыунаского отделения более 300 человек, из которых 54 больны.

Обстоятельства выявленного в Пярнумаа случая выясняются. Под наблюдением ляэнеского отделения более 140 человек, из них 28 больны.

По состоянию на утро 26 октября в больницах находится 30 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании четыре пациента. Домой выписали одного человека, еще одного перевели в другую больницу. Новых историй болезни COVID-19 открыли три.

На сегодня в больницах завершено 536 историй болезни COVID-19 с 522 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 26 октября выздоровели 3 505 человека. Из них история болезни 2 584 человек (73,7%) завершена, у 916 человек (26,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 252 000 первичных тестов, из них 4 428, или 1,75%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.