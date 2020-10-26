За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у 17 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 640 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 17 проб дали положительный результат.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов поступило в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 12 человек. В Ида-Вирумаа добавилось три новых случаев заражения, в Пярнумаа и Вырумаа — по одному новому случаю.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 41,08 случая на 100 000 жителей.
Все положительные результаты Харьюмаа поступили в Таллинн. Три случая связаны с заражением внутри семьи, один случай завезен из Англии. Обстоятельства заражения в остальных случаях выясняются. Под наблюдением инспекторов пыхьяского отделения Департамента здоровья более 1800 человек, из которых 332 больны. Всего в регионе наблюдается десять очагов.
Два новых случая в Ида-Вирумаа связаны с заражением внутри семьи, один случай завезен из Украины. Всего в регионе десять активных очагов. Под наблюдением идаского отделения более 570 человек, из которых 115 заболели.
Вырумааский случай был передан пыхьяскому отделению, поскольку зараженный проживает в Харьюмаа. Всего под наблюдением лыунаского отделения более 300 человек, из которых 54 больны.
Обстоятельства выявленного в Пярнумаа случая выясняются. Под наблюдением ляэнеского отделения более 140 человек, из них 28 больны.
По состоянию на утро 26 октября в больницах находится 30 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании четыре пациента. Домой выписали одного человека, еще одного перевели в другую больницу. Новых историй болезни COVID-19 открыли три.
На сегодня в больницах завершено 536 историй болезни COVID-19 с 522 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 26 октября выздоровели 3 505 человека. Из них история болезни 2 584 человек (73,7%) завершена, у 916 человек (26,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено более 252 000 первичных тестов, из них 4 428, или 1,75%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
Не теряем бдительности
Жители Эстонии и сектор здравоохранения проделали хорошую работу по борьбе с вирусом, но в то же время распространение коронавируса в других странах набирает обороты. Поскольку вирус мощно распространяется в Европе, мы не должны терять бдительности.
По-прежнему действует рекомендация — путешествовать только в случае крайней необходимости. Тем, кто возвращается из путешествий, следует внимательно следить за своим здоровьем. Личная ответственность каждого человека — заболев, оставаться дома и не распространять заболевание.
В начале октября чувство опасности распространения коронавируса у жителей Эстонии несколько усилилось. 58% жителей Эстонии считают ситуацию критической. Как показали результаты исследования, проведенного по заказу Министерства социальных дел фирмой Turu-uuringute AS, 73% респондентов обеспокоены тем, что кто-то может заразить их коронавирусом, не зная об этом, а 83% жителей Эстонии готовы носить маску в разных местах и ситуациях.
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COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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