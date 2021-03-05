За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у 1536 человек, умерли 14 зараженных

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 951 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 675 в Таллинне.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1197 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 17,7%.
За сутки в больницах открыли 97 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 578 пациентов.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 92 270 человек, две дозы получили 42 234 человека.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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