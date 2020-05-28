За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у 11 человек

По данным регистра народонаселения, положительный результат теста на коронавирус получили жители трех уездов. В семи случаях речь шла о жителях Харьюмаа (5 из них — жители Таллинн). В уезде Пярнумаа выявили три новых носителя вируса SARS-CoV-2, в Вильяндимаа — один.

По состоянию на утро 28 мая в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 30 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. За сутки из больницы был выписан один человек, открыта одна новая история болезни. На сегодняшний день из больниц выписано 328 человек и завершено 340 историй болезни.

На сегодняшний день выздоровели 1574 человека. Из них случай заболевания 1017 человек (64,6%) завершен, у 557 человек (35,4%) с положительного теста прошло более 28 дней и человек не находится на стационарном лечении.

За сутки не было зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом. Всего коронавирус в Эстонии унес жизни 66 человек.

Всего в Эстонии проведено около 81 000 первичных тестов, из них 1851, или 2,3%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!