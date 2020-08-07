За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у 10 человек

По данным регистра народонаселения, пять положительных результатов теста поступило в Тартумаа (три в городе Тарту) и два в Харьюмаа (один в Таллинне). В случае трех положительных результатов уезд неизвестен. В одном случае заболевание завезено из Германии. В случае остальных зараженных сейчас еще идет уточнение обстоятельств.

По состоянию на утро 7 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении девять человек, на управляемом дыхании находится один пациент. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день в больницах завершено 395 случаев заболевания COVID-19 с 382 пациентами.

На сегодняшний день выздоровели 1 956 человек. Их них случай заболевания 1 482 человек (75,8%) завершен, у 474 человек (24,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 123 000 первичных тестов, из них 2133, или 1,7%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!