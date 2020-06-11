За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован еще у 7 человек

По данным Регистра народонаселения 5 позитивных результатов теста было в Харьюмаа (3 в Таллинне), один в Ида-Вирумаа и один в Рапламаа.

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