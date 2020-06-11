11.06.2020, 11:05

За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован еще у 7 человек


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Drive-in testimine Tartus
Drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 955 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат теста 0,7%, или 7 человек оказались положительными.

По данным Регистра народонаселения 5 позитивных результатов теста было в Харьюмаа (3 в Таллинне), один в Ида-Вирумаа и один в Рапламаа.

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