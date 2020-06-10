За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован еще у 11 человек

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 157 первичный тест на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат теста 1%, или 11 человек, оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, 10 положительных результатов теста поступило в Харьюмаа (8 в Таллинне) и один в Ида-Вирумаа.
Случаи заражения в Харьюмаа, в основном, произошли в кругу семьи или на работе, в двух случаях очаг заражения неизвестен. Случай в Ида-Вирумаа связан с очагом заражения в кругу семьи, где заразились уже 12 человек
По состоянию на утро 10 июня в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 15 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.
На сегодняшний день из больниц выписано 353 человека, завершено 366 случаев заболевания COVID-19.
На сегодняшний день выздоровели 1 690 человека. Их них случай заболевания 1 309 человек (77,5%) завершен, у 381 человека (22,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено более 92 000 первичных тестов, из них 1 958, или 2,1%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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