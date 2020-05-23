За сутки в Эстонии коронавирус был диагностирован у 14 человек

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 650 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 2,2 %, т.е. 14 тестов показали позитивный результат.

По данным Регистра народонаселения 9 позитивных результатов теста добавилось в Харьюмаа (из них 4 в Таллинне), 3 в Пярнумаа и 2 в Ляэнемаа.

По состоянию на утро 23 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 37 пациентов, из которых 1 человек находится на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодняшний день выписано 317 человек, закончено 328 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 526 человек. Из них истории болезни 992 человек закончены (65,0%), у 534 человек (35,0%) с момента позитивного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

За последние сутки новых летальных исходов не было. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 64 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано более 75 тысяч первичных тестов, из них 1 821, т.е. 2,4 процента были позитивными. Подробную статистику по тестированию на коронавирус можно посмотреть на сайте www.koroonakaart.ee/ru.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!