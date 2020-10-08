08.10.2020, 10:56

За сутки в Эстонии добавилось 45 новых случаев заражения коронавирусом

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За сутки в Эстонии добавилось 45 новых случаев заражения коронавирусом
Foto: Argo Ingver

За минувшие сутки в Эстонии выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего было проведено 1500 тестов. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 51,54 случая на 100 000 жителей.

Больше всего положительных результатов тестов получено в Ида-Вирумаа — 22 и Харьюмаа — 17. В Ляэнемаа и Лаэне-Вирумаа добавилось по одному случаю заболевания, следует из предварительных данных сайта Департамента здоровья. В четырех случаях в Регистре народонаселения у человека не было указано место жительства, пишет rus.err.ee.

По состоянию на утро 8 октября, в больницах находится 45 пациентов с коронавирусом. Число госпитализированных за сутки увеличилось на шесть человек. Два человека нуждаются в искусственной вентиляции легких.

В Эстонии с начала пандемии провели около 228 000 первичных тестов на коронавирус, из которых 3760 или 1,6% оказались положительными.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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