За сутки в Эстонии добавилось 45 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего было проведено 1500 тестов. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 51,54 случая на 100 000 жителей.
Больше всего положительных результатов тестов получено в Ида-Вирумаа — 22 и Харьюмаа — 17. В Ляэнемаа и Лаэне-Вирумаа добавилось по одному случаю заболевания, следует из предварительных данных сайта Департамента здоровья. В четырех случаях в Регистре народонаселения у человека не было указано место жительства, пишет rus.err.ee.
По состоянию на утро 8 октября, в больницах находится 45 пациентов с коронавирусом. Число госпитализированных за сутки увеличилось на шесть человек. Два человека нуждаются в искусственной вентиляции легких.
В Эстонии с начала пандемии провели около 228 000 первичных тестов на коронавирус, из которых 3760 или 1,6% оказались положительными.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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