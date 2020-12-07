07.12.2020, 08:41

За сутки в Эстонии добавилось 248 новых больных COVID-19, скончались три человека

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EST 25
Koroonabrigaad nakkushaigla taga 30.11.2020
Foto: Andres Putting

За минувшие сутки в Эстонии было выявлено 248 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего было проанализировано 2917 тестов, из которых 248 оказались положительными.

Коэффициент заболеваемости за последний 14 дней составил 396,62 на 100 000 жителей.

В больницах 261 человек с коронавирусом, из которых 13 пациентов находятся на регулируемом дыхании. За сутки о коронавируса скончались три человека.

Более подробную информацию Департамент здоровья предоставит позже.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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