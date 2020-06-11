11.06.2020, 11:05

За сутки в Эстонии COVID-19 выявлен у 7 человек: один случай из очага заражения в Ида-Вирумаа

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Drive-in testimine Tartus
Drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 955 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат теста 0,7%, или 7 человек оказались положительными.

По данным Регистра народонаселения 5 позитивных результатов теста было в Харьюмаа (3 в Таллинне), один в Ида-Вирумаа и один в Рапламаа. Случай в Ида-Вирумаа относится к очагу заражения, где на данный момент заражено 13 человек, которые проживают в трех уездах. В случае заражений в Харьюмаа и Рапламаа, речь идет о заражениях на рабочем месте или в кругу семьи, в двух случаях место заражения неизвестно.

По состоянию на утро 11 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 14 пациентов, на искусственной вентиляции легких не находится ни один пациент. В течение суток не было новых летальных исходов. В общей сложности коронавирус в Эстонии унес жизни 69 человек.

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Из больниц на сегодняшний день выписано 355 человек, закончено 368 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 697 человек. Из них истории болезни 1317 человек закончены (77,6%), у 380 человек (22,4%) с момента позитивного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

В Эстонии в общей сложности сделано более чем 93 тысячи первичных тестов, из них 1 965, т.е. 2,1 процентов были позитивными на вирус SARS-CoV-2. Подробную статистику по тестированию на коронавирус можно найти на сайте www.koroonakaart.ee/ru.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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