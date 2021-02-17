17.02.2021, 10:31

За сутки в Эстонии COVID-19 выявили у 811 человек. Южноафриканский штамм добрался и до нас

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два человека умерли
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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 6 350 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 811, или 12,8% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 378 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 271 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 136, в Тартумаа — 70, в Ляэне-Вирумаа — 43, на Сааремаа — 30, в Вырумаа — 25, в Пярнумаа — 20, в Валгамаа и Йыгевамаа — по 17 новых положительных тестов. В Ярвамаа прибавилось 15, в Вильяндимаа — 13, в Пылвамаа и Рапламаа — по 12, в Ляэнемаа — девять и на Хийумаа — один случай заражения. У 13 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

По данным Postimees, в Эстонии в 45 случаев был выявлен британский штамм коронавируса и в одном случае — южноафриканский штамм.

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Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 647,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,1%.

По состоянию на утро 17 февраля в больницах находится 507 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 35 пациентов, из которых на управляемом дыхании 17 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 60. Домой выписали 23 человека, 19 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло двое зараженных коронавирусом — 90-летняя женщина и 63-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 510 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 3 060 историй болезни COVID-19 с 3 002 пациентами.

По состоянию на 17 февраля выздоровело 43 054 человека. Из них история болезни 29 915 человек (69,5%) завершена, у 13 139 человек (30,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 864 395 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 54 300 (6,3% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 48 573 человека, две дозы получили 23 149 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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