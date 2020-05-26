За сутки в Эстонии было выявлено 10 новых случаев коронавируса

По данным Регистра народонаселения позитивные результаты тестов были выявлены у жителей из пяти уездах. В Харьюмаа у шести человек, двое из которых проживают в Таллинне. А также по одному зараженному в Пярнумаа, Ляэнемаа, Рапламаа, Йыгевамаа.

По состоянию на утро 25 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 36 пациентов, из которых 1 человек находится на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодняшний день выписано 322 человека, закончено 333 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 552 человек. Из них истории болезни 1009 закончены (65%), у 543 человек (35) с момента позитивного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 65 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!